2018-11-08T17:50:04+03:00
Политика

Украина стянула к линии фронта тяжело вооружение

Об этом завили в оборонном ведомстве ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ato.todayФото: ato.today
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Начальник пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики заявил, что зафиксирован факт переброски к линии соприкосновения на Донбассе тяжелого вооружения Украиной.

- В районе населенного пункта Заможное, четыре километра от линии боевого соприкосновения, выявлено передвижение огневого взвода ствольной артиллерии 79-й бригады ВСУ в количестве трех единиц Д-30 калибра 122 мм, - сказал Безсонов.

Он отметил, что такие действия украинского командования нарушают Минские договоренности.

- Мы в очередной раз обращаемся к международному сообществу - оказать давление с целью принуждения украинского руководства выполнять взятые на себя обязательства, - подчеркнул начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР.

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