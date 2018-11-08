Указ Наева: Проехать с товаром через украинский пункт пропуска можно только раз в сутки

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-08T15:18:18+03:00

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С 1 ноября проехать через украинский контрольно-пропускной пункт с товарами, ручной кладью или сопроводительным багажом можно всего лишь один раз в сутки. Соответствующий указ подписал командующий «ОС».

Ограничения не касаются лиц, перемещающихся через линию соприкосновения с личными вещами.

Тем не менее от пограничников незалежной поступают отказы в повторном пропуске людей, которые пытались во второй раз в течение дня пересечь КПВВ «Майорск». При этом они не имели при себе товара или даже багажа.

- Если по данным базы данных ГПСУ такое лицо будет пересекать линию соприкосновения второй раз, у него спросят контрольный талон для установления того, перевозило ли оно товары во время первого перемещения. В то же время непонятно, будет ли учитываться количество и стоимость перемещаемых товаров. Например, будет ли предоставлено разрешение на перемещение лицу, желающему провезти дважды в день по 30 килограммов товара, стоимость которого не превышает установленные постановлением 10 тысяч гривен, - прокомментировали новый закон правозащитники.