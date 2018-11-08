Киев не хочет восстанавливать пешеходную переправу на КПП «Станица Луганская»

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-08T15:06:25+03:00

Об этом сообщила представитель ЛНР в гумподгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева

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Разрушенный мост у контрольно-пропускного пункта в Станице Луганской, который стал единственной возможностью жителей незалежной и Республики перейти через линию соприкосновения, Украина восстанавливать не хочет.

- Нежелание украинской стороны под надуманными предлогами восстанавливать мост у Станицы Луганской приводит к тому, что страдают люди, пересекающие линию соприкосновения, а это, в основном, лица пожилого возраста, женщины с детьми и инвалиды, - сообщила представитель ЛНР в гумподгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева.

Людям приходится с риском переходить эту переправу.

- Разрушенные пролеты моста не позволяют проезжать автомобилям скорой помощи к жителям, не выдерживающим долгих очередей на украинском блокпосту. К сожалению, это уже неоднократно приводило к гибели людей, - заявила Кобцева.