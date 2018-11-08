Миротворцев на Донбасс введут поэтапно

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-08T14:53:39+03:00

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе

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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил о том, что уже согласованно поэтапное введение миротворческой миссии на Донбасс.

- На заседании в Братиславе мы пришли примерно к 30 процентам консенсуса, но это рабочий уровень, - говорит Марчук. - Возможность продвижения появилась, когда стороны согласились миротворческий процесс разбить на четыре-пять этапов.

После введения миротворцев, их представитель может стать старшим администрации того или иного города, поселка.

- Первый этап - это линия фронта и нормализация жизни в прифронтовой зоне. В переходных администрациях старшим может быть миротворец или по согласию, но обязательно должны быть представители и с оккупированной части и с не оккупированной, - поделился представитель незалежной в Трехсторонней контактной группе.