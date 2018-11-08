Миротворцев на Донбасс введут поэтапно
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил о том, что уже согласованно поэтапное введение миротворческой миссии на Донбасс.
- На заседании в Братиславе мы пришли примерно к 30 процентам консенсуса, но это рабочий уровень, - говорит Марчук. - Возможность продвижения появилась, когда стороны согласились миротворческий процесс разбить на четыре-пять этапов.
После введения миротворцев, их представитель может стать старшим администрации того или иного города, поселка.
- Первый этап - это линия фронта и нормализация жизни в прифронтовой зоне. В переходных администрациях старшим может быть миротворец или по согласию, но обязательно должны быть представители и с оккупированной части и с не оккупированной, - поделился представитель незалежной в Трехсторонней контактной группе.