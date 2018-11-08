От обстрела ВСУ погиб житель Марьевки

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-08T13:53:14+03:00

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Сегодня в одиннадцатом часу дня украинские силовики открыли огонь из БМП-1 по населенному пункту Марьевка. В результате обстрела был смертельно ранен мужчина 1955 года рождения. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

- Сегодня в 11.05 ВСУ вновь грубо нарушили соглашения по режиму прекращения огня, - говорится в сообщении. - В результате обстрела из БМП-1 с направления населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Марьевка получил ранение несовместимое с жизнью житель этого поселка 1955 года рождения.

Всего же за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории Республики 14 боеприпасов.