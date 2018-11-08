Выборы в Донбассе-2018: Украина запускает фейки
«На линии соприкосновения – обострение», - такую информацию начали сообщать украинские телеканалы и печатные издания. Журналисты рассказывают про активную деятельность Народной милиции ЛНР в поселке Крымское. Об этом сообщил официальный прдставитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
- Фальсификации и практика ложных обвинений наших военнослужащих давно приобрела украинской стороной систематический характер, - заявили в Народной милиции ЛНР. - Сейчас, в преддверии проведения выборов на Донбассе, подконтрольные СМИ активно вбрасывают в информационное поле различного рода фейковую информацию.
Однако стоит отметить, что для телевизионной картинки, бригады ВСУ устроили перестрелку между собой, чтобы выдать это за обстрелы со стороны ЛНР.
- Ведение так называемого «дружественного огня» между подразделениями 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, украинские военные и пропагандисты выдают за обстрелы со стороны Народной милиции ЛНР, - сказал Марочко.