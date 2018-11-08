Сотрудники СБУ избили таксиста на КПП «Майорск», чтобы принудить к сотрудничеству
Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают принуждать под разными предлогами жителей Республик Донбасса к сотрудничеству. Те, кто поддался вербовке, в большинстве случая, сразу же обращаются в министерства госбезопасности ДНР и ЛНР.
Одним из последних стал житель Луганска Роман Кульбака. Мужчина работал перевозчиком пассажиров. Возил людей на Украину через блокпост в Майорске.
- Получилась ситуация, что девушка забыла паспорт в моей машине, пограничники его нашли и позвали СБУ. Они меня повели в вагончик, - рассказал пострадавший от рук украинских спецслужб сотрудникам мингосбезопасности ЛНР.
Там представители украинских спецслужб начали угрожать расправой, если тот не подпишет расписку о сотрудничестве. Мужчина пытался отпираться, не подписывал. За этого его несколько раз избили. Побоявшись за свою жизнь, ему все таки пришлось подписать документ.
Сотрудники СБУ жестоко избили водителя такси, чтобы склонить к сотрудничеству.
- Они сказали, что свяжутся со мной по надобности, - говорит Кульбака. - Мне дали позывной «Таксист». По возвращению в Луганск, я сразу пошел в МГБ.