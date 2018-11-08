В Луганске задержали мужчину, который резал женщин лезвием от канцелярского ножа

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-08T12:56:51+03:00

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В министерстве внутренних дел сообщили, что задержан мужчина, который совершил несколько преступлений в Луганске.

- В течение месяца в органы правопорядка Республики поступали сообщения о нападении неизвестного на женщин. Преступник, угрожая насилием, отбирал деньги и скрывался с места происшествия, - рассказывают в МВД ЛНР. - В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершил Антон Иванченко 90-го года рождения, ранее судимый за убийство.

Орудием преступлений стало лезвие от канцелярского ножа. Им Иванченко наносил телесные повреждения девушкам, после чего отбирал ценные вещи и скрывался.

- Во время задержания Иванченко у него был изъят паспорт гражданина Украины с указанием регистрации на временно подконтрольной Украине территории, а именно в городе Счастье, где находится его жена и родители. В Луганске он останавливался у своего кума, - сообщили правоохранители. -Непродолжительное время он пребывал в гостях, а затем уезжал, пересекая линию разграничения через КПП «Станица Луганская», на подконтрольную Киеву территорию.

Иванченко уже дал признательные показания. После чего, в ходе следствия, выяснилось, что преступник был мотивирован не личной наживой. Деньги ему особо не были важны.

Задержан грабитель, нападавший на женщин в Луганске.

- Суммы, которыми он завладел, по сравнению с риском быть пойманным полицейскими несопоставимы. Это могла быть попытка посеять панику среди населения, - предположили сотрудники луганской полиции.