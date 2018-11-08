В центре Донецка в собственной квартире убита женщина
По предварительной информации, пострадавшая жила одна
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В одной из квартир по проспекту Гринкевича в центре Донецка бала убита женщина. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах. Женщина была обнаружена с ножевым ранением.
- К ней регулярно приходил мужчина, который брал её собаку, чтобы выгулять. Скорее всего, он помогал по договоренности, - говорят соседи. – В этот день мы его не видели, но возможно он приходил. Что за мужчина – не знаем.
По предварительной информации, пострадавшая жила одна. Мотивы преступления пока неизвестны. Полицейские проводят следственные мероприятия.