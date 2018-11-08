ВСУ выпустили по ДНР 110 боеприпасов

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-08T12:26:25+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики 110 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 15 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 110 единиц, -сказал он.

Огонь ВСУ вели по нескольким населенным пунктам Республики. Под обстрел попали: село Спартак, поселки шахты Трудовская и Александровка на окраинах и в окрестностях Донецка; Горловка и ее поселок Зайцево; Ясиноватая и прилегающие к ней село Крутая Балка, поселки Каштановое и Васильевка, а также село Саханка на юге ДНР.

- При обстрелах применялись гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, - рассказывает Якубов. - В результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Зайцево повреждены ворота и хозпостройка.

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики 110 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 15 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 110 единиц, -сказал он.

Огонь ВСУ вели по нескольким населенным пунктам Республики. Под обстрел попали: село Спартак, поселки шахты Трудовская и Александровка на окраинах и в окрестностях Донецка; Горловка и ее поселок Зайцево; Ясиноватая и прилегающие к ней село Крутая Балка, поселки Каштановое и Васильевка, а также село Саханка на юге ДНР.

- При обстрелах применялись гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, - рассказывает Якубов. - В результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Зайцево повреждены ворота и хозпостройка.