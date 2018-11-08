ВСУ обстреляли пригород Донецка из ударного беспилотника

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-08T11:26:09+03:00

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР

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Вооруженные силы Украины продолжают использовать запрещенное Минскими договоренностями оружие. Одним из популярных в последнее время стал ударный беспилотник. Им украинские войска наносят удары как по позициям УНМ ДНР, так и по жилым кварталам Республики.

- Украинские боевики нанесли удар с использованием ударного беспилотного летательного аппарата по поселку Минеральное. По предварительным данным, ранение получил мирный житель, информация о разрушениях уточняется, - заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

По словам представителей оборонного ведомства Республики, Украина использовала этот БПЛА целенаправленно против местного населения. Об этом свидетельствует видеозапись с флеш-накопителя аппарата.

- Украинский беспилотник был уничтожен, - отметили в оборонном ведомстве ДНР.