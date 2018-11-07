Мужчину из Краматорска осудили к трем годам за ведение радиоэфира в поддержку ДНР
В Донецкой области суд приговорил жителя Краматорска к трем годам лишения свободы. Мужчина вел радиопередачи и агитировал население в поддержку ДНР. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
По информации прокуратуры, с мая по июль 2014 года 38-летний мужчина, находясь в захваченном участниками НВФ здании исполнительного комитета Краматорского городского совета, а затем в местной радиокомпании с более мощной радиоаппаратурой и площадью охвата сигналом, технически обеспечивал ведение радиопередач. Его задачей была агитация населения в поддержку ДНР.
- Таким образом технический инженер "Радио ДНР" помогал участникам преступной организации в условиях гибридной войны сопротивляться законной власти Украины и причинял вред общественной безопасности родного города, – говорится в сообщении.
Отмечается, что суд согласился с доводами, приведенными публичным обвинением, а также учел искреннее раскаяние обвиняемого и его активное способствование раскрытию преступления, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
До этого жительницу Северодонецка, подконтрольного Украине, осудили "за призывы к сепаратизму". Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры "Луганской области".