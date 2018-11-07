2018-11-07T19:40:27+03:00
Происшествия

Задержан грабитель и убийца из оккупированного Счастья

Им оказался рецидивист, ранее судимый за убийство
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики сообщило о задержании жителя оккупированного Украиной села Счастье, который нападал на луганчанок с целью грабежа, однако, на самом деле, пытался посеять панику в городе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

В ведомстве уточнили, что в октябре несколько женщин обратились в правоохранительные органы с заявлениями о нападениях, в ходе которых преступник, применяя насилие, отбирал деньги и ценные вещи.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершил молодой человек 1990 года рождения, ранее судимый за убийство. Используя лезвие от канцелярского ножа, нападал на девушек, наносил им телесные повреждения, после чего забирал денежные средства и скрывался с места происшествия, — сообщил начальник управления уголовного розыска МВД ЛНР Алексей Череповский.

Задержанный по подозрению в совершении преступлений Иванченко постоянно проживает в Счастье с женой и родителями. Правоохранители уточнили, что нападения он совершал во время приездов к проживающему в Луганске куму, а затем возвращался домой через пункт пропуска через линию соприкосновения в районе Станицы Луганской. Задержанный дал признательные показания.

- Материалы следствия дают основания полагать, что настоящей целью противоправных действий Иванченко была не только и не столько личная нажива, так как суммы, которыми он завладел, по сравнению с риском быть пойманным полицейскими – несопоставимы. Это могла быть попытка посеять панику среди населения, — заявили в МВД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчину из Краматорска осудили к трем годам за ведение радиоэфира в поддержку ДНР
Группа «Градусы» и Брендон Стоун выступят в Донецке 9 ноября
Жители Праги поддержали Республики Донбасса
В Харцызске прогремел взрыв
В Донецке открыли мемориальную доску строителю, который изменил облик нашего города
ЦИК ДНР проверила готовность избирательных участков к выборам 11 ноября
ВСУ укрепили свои позиции в районе населённого пункта Заможное
ПВО Республики сбили очередной беспилотник Украины над Старомихайловкой
Почти 50 наблюдателей из 14 стран мира посетят выборы в ДНР
ВСУ бросили умирать женщину, которая подорвалась на их мине
Жительница Северодонецка получила срок за посты ВКонтакте
Надя Савченко: еще один кандидат в президенты Украины
ОБСЕ подготовит новый вариант соблюдения перемирия в Донбассе
В Минске Украина осудила выборы в Республиках Донбасса
Красный Крест предложил Украине механизм выплаты пенсий жителям Донбасса
На комбинате "Азовсталь" в Мариуполе снова погиб рабочий