Задержан грабитель и убийца из оккупированного Счастья

СЕГОДНЯ 19:40 2018-11-07T19:40:27+03:00

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Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики сообщило о задержании жителя оккупированного Украиной села Счастье, который нападал на луганчанок с целью грабежа, однако, на самом деле, пытался посеять панику в городе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

В ведомстве уточнили, что в октябре несколько женщин обратились в правоохранительные органы с заявлениями о нападениях, в ходе которых преступник, применяя насилие, отбирал деньги и ценные вещи.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершил молодой человек 1990 года рождения, ранее судимый за убийство. Используя лезвие от канцелярского ножа, нападал на девушек, наносил им телесные повреждения, после чего забирал денежные средства и скрывался с места происшествия, — сообщил начальник управления уголовного розыска МВД ЛНР Алексей Череповский.

Задержанный по подозрению в совершении преступлений Иванченко постоянно проживает в Счастье с женой и родителями. Правоохранители уточнили, что нападения он совершал во время приездов к проживающему в Луганске куму, а затем возвращался домой через пункт пропуска через линию соприкосновения в районе Станицы Луганской. Задержанный дал признательные показания.

- Материалы следствия дают основания полагать, что настоящей целью противоправных действий Иванченко была не только и не столько личная нажива, так как суммы, которыми он завладел, по сравнению с риском быть пойманным полицейскими – несопоставимы. Это могла быть попытка посеять панику среди населения, — заявили в МВД.