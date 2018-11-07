2018-11-07T19:26:49+03:00
Общество

Группа «Градусы» и Брендон Стоун выступят в Донецке 9 ноября

Концерт пройдёт на площади Ленина в 16:00
Цесанна АНТОНЕНКО
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В эту пятницу, 9 ноября, в Донецке состоится концерт звёзд российской эстрады группы «Градусы» и Брендона Стоуна. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили Фонде «Единый Донбасс».

— В пятницу, 9 ноября, при содействии Русского центра на сцене площади Ленина выступят звезды российской эстрады группа «Градусы» и Брендон Стоун, — сообщили в Фонде «Единый Донбасс».

Также там подчеркнули, что вход на концерт свободный, а начнётся он на площади Ленина в 16:00.

Отметим, что группа «Градусы» – популярная российская группа, чьими хитами стали песни «Кто ты?», «Режисёр», «Я больше никогда» и многие другие.

Брендон Стоун, в свою очередь, завоевал любовь публики своим участием в супер-шоу «Голос» на «Первом Канале».

Напомним, что концерт состоится 9 ноября в 16:00 на площади Ленина.

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