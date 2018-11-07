Жители Праги поддержали Республики Донбасса

СЕГОДНЯ 18:31 2018-11-07T18:31:26+03:00

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В понедельник, 5 ноября, в Праге прошла демонстрацию против войны в Донбассе и в поддержку Луганской и Донецкой Народных Республик. Жители Чехии собрались под посольством Украины и выразили свою поддержку жителям Донбасса. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— В Праге 5 ноября прошел митинг против войны в Донбассе, а также в поддержку ЛНР и ДНР. Демонстрация, проведенная перед украинским посольством, была организована Обществом друзей Республик в сотрудничестве с движением «Левая перспектива», «Чешским мировым движением» и при участии других патриотических организаций Чехии, — сообщили в пресс-службе МИДа Республики.

Кроме того, участники акции протеста провели марш против поддержки киевского режима правительством Чехии.

Напомним, что поддержку Республикам Донбасса оказывают мирные жители разных стран мира, в том числе и стран Евросоюза. Присутствие иностранных наблюдателей во время выборов в обеих Республиках прямое тому доказательство.