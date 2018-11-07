2018-11-07T18:04:12+03:00
Происшествия

В Харцызске прогремел взрыв

Установлено, ВПО взорвался в результате неосторожного обращения
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: 1ua.com.uaФОТО: 1ua.com.ua
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В многоквартирном доме в Харцызске прогремел взрыв. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что взрыв произошёл в одной из квартир, где мужчина и девушка выпивали. Мужчина погиб на месте, а 21-летняя девушка доставлена в больницу с осколочными ранениями. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

— Как установили стражи порядка, между сожителями во время распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого мужчина достал предмет, похожий на гранату, и стал крутить его в руках. Через несколько секунд прогремел взрыв, — сообщили в пресс-службе МВД Республики.

На данный момент стражи порядка устанавливают детали произошедшего, а также тип и происхождение взрывоопасного предмета. Ведется следствие.

Напомним, что при обнаружении подозрительных предметов вы не должны подходить к ним близко, прикасаться или забирать домой. Необходимо немедленно сообщить сотрудникам полиции или МЧС Республики.

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