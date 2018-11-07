2018-11-07T17:33:01+03:00
Общество

В Донецке открыли мемориальную доску строителю, который изменил облик нашего города

Владимир Тарабановский реконструировал улицу Артёма и бульвар Пушкина, строил дороги к ЕВРО-2012 и сделал парк Щербакова таким, каким мы его знаем
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сегодня, 7 ноября, в Донецке открыли мемориальную доску, посвящённую памяти человека, который, фактически, сделал наш город таким, каким мы его видим сейчас. Заслуженный строитель, лауреат Государственной премии Владимир Тарабановский внёс огромный вклад в реконструкцию и строительство города, сделав его таким, какой он есть сейчас.

— Владимир Тарабановский прошёл путь от простого рабочего до руководителя всей строительной сферы Донецка. Он внёс значительный вклад в реконструкцию таких известных мест Донецка, как Парк культуры и отдыха им. Щербакова, бульвар Пушкина, улица Артёма, набережная Кальмиуса, детский сквер «Сокол», транспортная развязка на путепроводе на пересечении проспектов Красногвардейского и Ильича. Курировал строительство международного аэропорта, железнодорожного вокзала, гостиничной инфраструктуры, автодорог к ЕВРО-2012, — сказал директор департамента развития строительной отрасли Минстроя ДНР Руслан Теряев.

Кроме мест культуры и отдыха, Владимир Тарабановский курировал и строительство домов, школ, детских садов больниц и поликлиник в Донецке.

Напомним, что Владимир Тарабановский ушёл из жизни после тяжёлой болезни в июле этого года. До последнего дня он оставался верен родному городу и не оставил его в тяжёлое время.

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