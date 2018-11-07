ЦИК ДНР проверила готовность избирательных участков к выборам 11 ноября

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-07T17:01:56+03:00

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Сегодня, 7 ноября, члены Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики проверили участковые избирательные участки в Донецке, Макеевки и Харцызске. Никаких серьёзных нарушений зафиксировано не было.

— Основной объем работы участковые комиссии выполнили, они подготовили кабинки, урны для голосования как стационарные, так и выездные. Увиденным сегодня мы остались довольны, понимаем, что к 11 ноября все будет готово со сто процентной готовностью, — отметила председатель ЦИК Республики Ольга Позднякова.

Проверяющие ЦИК побывали в школе № 119 Буденновского района Донецка – на избирательном участке №63, на участки № 197 и №198 в Пролетарском районе столицы, на избирательном участке № 282 в Макеевке, на участках № 335 в харцызском дворце культуры и №91 в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького.

Восьмого ноября проверка отправится на Юг Республики.

Напомним, что наблюдать за выборами в ДНР будут почти 50 иностранцев из 14 стран мира.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.