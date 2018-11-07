2018-11-07T16:22:04+03:00
Политика

ВСУ укрепили свои позиции в районе населённого пункта Заможное

Украинская армия стянула к линии соприкосновения артиллерию калибром 122 миллиметров
Цесанна АНТОНЕНКО
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Разведка Народной милиции Донецкой Народной Республики зафиксировала движение украинской артиллерии у линии соприкосновения. В районе населённого пункта Заможное замечено три единицы Д-30 калибром 122-миллиметров. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— В районе населённого пункта Заможное 4 км от линии боевого соприкосновения выявлено передвижение огневого взвода ствольной артиллерии 79-й бригады ВСУ, в количестве трёх единиц Д-30 калибром 122-мм. Нахождение указанного вооружения в данном районе является нарушением Минских соглашений, — рассказал Даниил Безсонов.

Он в очередной раз обратился к международному сообществу с просьбой оказать давление с целью принуждения украинского руководства выполнять взятые на себя обязательства.

Напомним, что инициатива ДНР и ЛНР перезапустить рамочное соглашение на вчерашних переговорах в Минске была Украиной проигнорирована.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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