ПВО Республики сбили очередной беспилотник Украины над Старомихайловкой

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-07T15:35:36+03:00

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Вооружённые силы Украины продолжают нарушать Минские договорённости, использую беспилотные летательные аппараты для разведки территории и позиций Народной милиции ДНР, а также для координации огня по населённым пунктам Республики. Между тем, силы противовоздушной обороны Народной милиции продолжают сбивать беспилотники украинской армии. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Благодаря слаженным действиям военнослужащих НМ ДНР, каратели 28-й бригады ВСУ потеряли очередной БЛА типа квадрокоптер, используемый ими для разведки наших позиций в районе населенного пункта Старомихайловка, — рассказал Даниил Безсонов.

Кроме того, начальник пресс-службы Народной милиции подчеркнул, что наибольшая активность беспилотных летательных аппаратов зафиксирована на Донецком направлении. По информации Безсонова, на этом направлении украинская армия с помощью беспилотников корректирует огонь из ствольной артиллерии.

Напомним, что за минувшие сутки украинская армия несколько раз применила для обстрелов территории Республики артиллерию калибром 122 миллиметра.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.