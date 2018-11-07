2018-11-07T15:17:09+03:00
Общество

Почти 50 наблюдателей из 14 стран мира посетят выборы в ДНР

Среди зарегистрированных наблюдателей есть представители восьми стран Евросоюза
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта metronews.ruФОТО: архив сайта metronews.ru
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В понедельник, 5 ноября, Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики завершила приём заявок от иностранных наблюдателей, которые хотят присутствовать на выборах Главы и депутатов Народного Совета в ДНР. Итоги приёма заявок подвела председатель ЦИК Республики Ольга Позднякова.

— У нас уже зарегистрировано на выборы 48 международных наблюдателей из разных стран, которые будут здесь у нас находиться в день выборов. Они смогут посещать любые участки, давать оценку этим выборам, — сообщила Ольга Позднякова.

Кроме того, в ЦИК Республики сообщили, что Международные наблюдатели приедут в ДНР из четырнадцати стран мира, восемь из которых входят в состав Евросоюза. Отмечается, что ожидается прибытие наблюдателей из Российской Федерации, Абхазии, Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Турции, Финляндии, Франции, Чили и Южной Осетии.

Напомним, что выборы Главы и депутатов Народного Совета в ДНР состоятся в грядущее воскресенье, 11 ноября.

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