ВСУ бросили умирать женщину, которая подорвалась на их мине

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-07T14:15:34+03:00

На переговорах в Минске был затронут вопросов подорвавшихся на украинской мине жителей Золотого-4. Выяснились новые подробности

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Вчера, 6 ноября, в Минске прошёл очередной раунд мирных переговоров, во время которого представители Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе подняли вопрос подорвавшихся на мине жителей Золотого-4. Оказалось, что мужчина погиб сразу, а вот женщина, получившая серьёзную минно-взрывную травму, несколько часов звала на помощь, но украинские силовики не отреагировали. Об этом рассказала представитель ЛНР в гумподгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева.

— В группе по гуманитарным вопросам было обращено внимание на гибели мужчины и женщины, которые подорвались на мине, и здесь был поставлен акцент, что украинская сторона не позволила своими действиями спасти человеку жизнь, — подчеркнула Ольга Кобцева.

Кроме того, украинская армия несколько дней отказывалась эвакуировать тела погибших, заявляя, что эта территория находится под контролем Народной милиции Луганской Народной Республики, хотя это не так.

Напомним, что 23 октября, через шесть дней после трагедии, военнослужащие Народной милиции ЛНР и ветераны-«афганцы» эвакуировали тела двух мирных жителей, погибших 18 октября в результате подрыва мины в подконтрольном ВСУ поселке Золотое-4.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.