ОБСЕ подготовит новый вариант соблюдения перемирия в Донбассе
Позиции сторон по согласованию дополнительных мер усиления контроля перемирия осталась прежней, руководство СММ ОБСЕ предложило подготовить новый документ, который учитывал бы пожелания всех сторон. Об этом рассказала полномочный представитель ДНР в Минске, министр иностранных дел Наталья Никонорова.
— Надеемся, что подготовленный СММ ОБСЕЕ обобщённый вариант пакета дополнительных мер станет компромиссным, будет оперативно согласован и внедрён на практике, — сказала Наталья Никонорова.
Она подчеркнула, что промедление может обойтись Донбассу новыми жертвами среди мирного населения Республик, а также военнослужащих на линии соприкосновения. Кроме того, самой главной и первостепенной задачей переговорщиков является остановить вооружённую агрессию украинской армии.
Напомним, представители Украины в политической подгруппе полностью сорвали переговорный процесс, поскольку сосредоточили своё внимание на вопросах, которые не были вынесены на повестку дня.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспонденте.
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