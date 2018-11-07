2018-11-07T13:31:15+03:00
Политика

ОБСЕ подготовит новый вариант соблюдения перемирия в Донбассе

Новый документ должен быть представлен на следующей встрече Контактной группы в Минске
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта politeka.netФОТО: архив сайта politeka.net
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Позиции сторон по согласованию дополнительных мер усиления контроля перемирия осталась прежней, руководство СММ ОБСЕ предложило подготовить новый документ, который учитывал бы пожелания всех сторон. Об этом рассказала полномочный представитель ДНР в Минске, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

— Надеемся, что подготовленный СММ ОБСЕЕ обобщённый вариант пакета дополнительных мер станет компромиссным, будет оперативно согласован и внедрён на практике, — сказала Наталья Никонорова.

Она подчеркнула, что промедление может обойтись Донбассу новыми жертвами среди мирного населения Республик, а также военнослужащих на линии соприкосновения. Кроме того, самой главной и первостепенной задачей переговорщиков является остановить вооружённую агрессию украинской армии.

Напомним, представители Украины в политической подгруппе полностью сорвали переговорный процесс, поскольку сосредоточили своё внимание на вопросах, которые не были вынесены на повестку дня.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспонденте.

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