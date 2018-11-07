2018-11-07T13:00:12+03:00
Политика

В Минске Украина осудила выборы в Республиках Донбасса

Работа политической подгруппы в Минске была заблокирована обсуждением выборов в Республиках Донбасса украинской стороной
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта osipovichi.comФОТО: архив сайта osipovichi.com
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Представители Украины сорвали переговорный процесс не только в подгруппах по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам, но и в политической подгруппе. Вчера, 6 ноября, обсудить повестку дня в Минске не удалось, поскольку представители Украины предпочли ещё раз осудить предстоящие в Республиках Донбасса выборы. Об этом рассказала полномочный представитель ДНР в Минске, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

— Представители Украины настойчиво поднимали вопросы темы, абсолютно не касающиеся повестки дня, в том числе и о выборах Глав и парламентов Республик, — сообщила Наталья Никонорова.

Кроме того, полпред Донецкой Народной Республики сообщила, что представители Украина заявили, что обсуждение закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмйера не входит в полномочия политической подгруппы, хотя в Комплексе мер чётко указанно, что именно на Минской площадке должны быть обсуждены и урегулированы данные вопросы.

Напомним, что вчера, 6 ноября, в Минске состоялся очередной раунд мирных переговоров. Однако работа гуманитарной подгруппы была заблокирована по вине Украины.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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