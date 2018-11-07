2018-11-07T12:30:50+03:00
Политика

Красный Крест предложил Украине механизм выплаты пенсий жителям Донбасса

Однако обсудить его оказалось не с кем
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта 112.uaФОТО: архив сайта 112.ua
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Вчера, 6 ноября, в столице Белоруссии прошёл очередной раунд мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Несмотря на то, что сейчас в переговорах настал особенно острый момент обсуждения важных этапов разрешения сложившейся ситуации, Украина специально саботирует процесс переговоров. Об этом сообщила полномочный представитель ДНР в Минске, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

— Международный комитет красного креста уже разработал и предложил к обсуждению пошаговый механизм выплаты пенсий гражданам с ограниченной подвижностью, но обсуждать его реализацию в итоге не с кем, — подчеркнула Наталья Никонорова.

Невозможность обсуждения, в свою очередь, связана с тем, что в этот раз на переговоры от Украины приехал один представитель сразу на две подгруппы и полномочия его были сильно ограничены. Таким образом, очень важные вопросы остались не раскрытыми, что отметили координаторы от ОБСЕ.

Напомним, во время вчерашних переговоров в Минске от Украины присутствовал Сергей Загородний, который должен был принять участие в работе сразу двух подгрупп.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.

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