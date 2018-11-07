На комбинате "Азовсталь" в Мариуполе снова погиб рабочий

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-07T12:04:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории металлургического комбината «Азовсталь», входящем в группу Метинвест, в Мариуполе погиб мужчина. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС Украины.

Отмечено, что 6 ноября в 11:57 спасателям стало известно о несчастном случае, который произошел на территории ЗАО МК «Азовсталь».

- На участке шламопроводов кислородно-конверторного цеха, на высоте 57 м было обнаружено тело мужчины. Спасатели третьего государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью противопожарной кошмы спустили тело погибшего и передали сотрудникам полиции и скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

До этого на «Азовстали» погиб огнеупорщик 1979 г. р. и был травмирован мастер 1982 г. р. Тогда во время спуска подъемник перевернулся вместе с работниками, находившимися в нем.