СЕГОДНЯ 11:41 2018-11-07T11:41:22+03:00

Украинская армия приостановила обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки не зафиксировано ни одного выстрела

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Вооружённые силы Украины приостановили обстрелы в ЛНР. В день Минских переговоров на линии разграничения царила тишина. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— За прошедшие сутки Представительством Луганской Народной Республики в СЦКК со стороны украинских вооружённых формирований нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Отметим, что с 29 июля 2018 года в Донбассе действует бессрочное «Школьное» перемирие, которое Вооружёнными силами Украины практически не исполняется. День тишины на линии разграничения большая редкость.

Напомним, что за предыдущие сутки, 5 ноября, украинская армия четыре раза нарушила режим прекращения огня, обстреляв населённые пункты Желобок, Лозовое и Калиновка.