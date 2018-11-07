В прифронтовой Саханке выборы состоятся

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-07T10:45:00+03:00

В школе этой теперь учится 28 человек. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Выборы в Саханке пройдут в штатном режиме.

- Готовим избирательный участок в нашей школе, - сказала «Комсомолке» директор школы Оксана Самарская. – Туда будут приходить избиратели из близлежащих сел – Ленинское, Дзержинское, Заиченко, Коминтерново и, конечно, жители Саханки. На следующий день, 12 ноября, согласно приказу минобразования, занятия у школьников отменены. Ну, а у сотрудников будет рабочий день.

Жители Саханки говорят, что в последние несколько дней установилась хрупкая тишина и надеются, что выборы не пройдут под обстрелами украинских боевиков.

Напомним, ВСУ продолжают открывать прицельный огонь по жилым кварталам Донецкой Народной Республики. Вчера украинские силовики выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 50 единиц различных боеприпасов, нарушив режим прекращения огня 16 раз. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.