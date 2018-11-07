2018-11-07T10:20:14+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: по Республики выпустили более полусотни боеприпасов

Украинская армия продолжает вести постоянные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины ведут ежедневные обстрелы в ДНР. Вчера украинские силовики выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 50 единиц различных боеприпасов, нарушив режим прекращения огня 16 раз. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты имени Изотова), Зайцево, Донецк (Трудовские), Спартак, Крутая Балка, Каштановое, Александровка, Коминтерново, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрелы велись на всех направлениях с применением РПГ и СПГ, гаубиц калибром 122 миллиметра, миномётов калибром 82 миллиметра, зенитных установок, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Всего по территории Республики выпустили 55 единиц различных боеприпасов.

Информация о жертвах и разрушениях в результате этих обстрелов пока не поступала.

Напомним, сутками ранее, 5 ноября, Вооружённые силы Украины использовали 279 единиц различных боеприпасов для обстрелов ДНР.

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