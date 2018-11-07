2018-11-07T08:26:43+03:00
Происшествия

ДТП в Макеевке: под колесами оказались женщина и двое детей

Автомобиль "ВАЗ" отбросило на тротуар, где находились пешеходы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Трое пешеходов, в том числе двое детей, получили травмы в результате аварии в Кировском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД ДНР.

- В Кировском районе Макеевки на пересечении улиц Трубицына и Депутатской 6 ноября около 15:00 часов произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре человека получили травмы, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что среди пострадавших – трое пешеходов: женщина и двое детей. Они стали невольными участниками дорожной аварии. Инцидент произошел в результате столкновения двух автомобилей.

По предварительным данным полиции, водитель «Газели» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ», который в результате столкновения отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

В пресс-службе добавили, что в ДТП также пострадал водитель легкового автомобиля. Все пострадавшие были госпитализированы.

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