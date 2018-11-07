2018-11-07T08:18:06+03:00
Политика

В СБУ нашли способ заработка на вербовке граждан

За расписки о сотрудничестве просят деньги
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Плох тот украинец, что не видит в войне выгоды для себя.Плох тот украинец, что не видит в войне выгоды для себя.
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В такой своеобразный заработок превратила Служба безопасности Украины вербовку жителей Донбасса. Об этом сообщает МГБ ЛНР:

- Вскрыта схема преступного заработка сотрудников спецслужб за счёт жителей Республик Донбасса, вовлекаемых в агентурную сеть. Принуждая граждан давать письменное согласие на сотрудничество, сотрудники СБУ впоследствии под угрозой огласки заставляют выкупать у них расписки. Стоимость одного такого «договора о сотрудничестве» колеблется от 5 до 10 тысяч гривен, — говорится в тексте пресс-службы.

Отмечается, что чаще всего такие случаи происходят на контрольно-пропускном пункте «Зайцево». При этом в МГБ ЛНР напоминают, что за своевременное предоставление информации о склонении к сотрудничеству украинскими спецслужбами граждане республики будут освобождаться от уголовной ответственности.

Ранее руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева заявила, что Украина специально выживает жителей Донбасса из «серых зон» на линии фронта. Для этого представители Киева создают невыносимые условия для жизни людей, лишая их электро- и водоснабжения.

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