Киев отказался отвести бронетехнику от линии разграничения

6 Нояб. 21:53 2018-11-06T22:02:02+03:00

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Украинская сторона отказалась от предложения ДНР и ЛНР перезапустить процесс реализации рамочного решения о разведении сил и средств в Донбассе. Об этом сегодня по итогам встречи Контактной группы заявила полномочный представитель ДНР в Минске, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

- Представители Республик вышли с предложением сделать заявление Контактной группы о необходимости устранить все зафиксированные миссией ОБСЕ нарушения сторон, тем самым перезапустить реализацию решения о разведении сил и средств , однако, к сожалению, руководство ОБСЕ воздержалось от реакции, потому как представители украинской делегации отказались принимать предложение Республик, - заявила Никонорова.

Рамочное решение о разведении сил и средств было подписано в конце сентября 2016 года участниками Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Документ определяет три пилотных участка разведения — Петровское (ДНР), а также Станица Луганская и Золотое (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 километров в ширину и 2 километров в глубину. В районе Золотого и Петровского подразделения конфликтующих сторон были разведены еще в октябре 2016-го, у Станицы Луганской отвод многократно срывался и на сегодня не произведен.