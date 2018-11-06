Кобцева: Киев нарочно тормозит Минские переговоры

6 Нояб. 21:47 2018-11-06T21:47:07+03:00

Украина отправила одного своего представителя сразу в две подгруппы

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Такими действиями украинская сторона лишает стороны возможности продуктивно вести переговорный процесс в Минске и оперативно достигать результатов. Такое заявление сделала представитель ЛНР в гумподгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева. Об этом сообщает ЛИЦ.

- Позиция Украины деструктивна, так как уполномоченные лица в гуманитарной и экономической подгруппе были представлены одним человеком – Сергеем Загородним, который одновременно должен был присутствовать и в экономической группе, и в гуманитарной. Это не позволило продуктивно вести переговорный процесс и достигнуть каких-то результатов по вопросам повестки дня, - отметила представитель ЛНР.

Также Кобцева добавила, что продвинуться по вопросам восстановления моста в районе Станицы Луганской и обмена «всех на всех установленных» так и не удалось.