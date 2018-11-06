2018-11-06T21:39:14+03:00
Политика

Украина выживает жителей Донбасса из «серых зон»

Об этом сообщает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева
Никита МАКАРЕНКОВ
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Фото: vostok-sos.orgФото: vostok-sos.org
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Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева заявила, что Украина специально выживает жителей Донбасса из «серых зон» на линии фронта. Для этого представители Киева создают невыносимые условия для жизни людей, лишая их электро- и водоснабжения.

- В группе по гуманитарным вопросам была поднята проблема, что украинская сторона искусственно создает невыносимые условия для проживания в буферной «серой зоне», перебивая линии электропередачи и водопроводные сети. Было обращено внимание, что это нарушение международного права, - сказала Кобцева.

Она добавила, что координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш этот тезис поддержал.

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