На Украине представителя ОБСЕ не пускают к осужденной Юлии Просоловой, которую там обвинили в убийстве полковника СБУ Хараберюша

6 Нояб. 21:28 2018-11-06T21:29:11+03:00

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Представитель ДНР в Минске Наталья Никонорова выразила опасения из-за того, что представитель ОБСЕ Тони Фриш не может посетить задержанную сотрудниками СБУ Юлию Просолову. На Украине её обвинили в убийстве полковника СБУ Хараберюша.

- До сих пор координатор от ОБСЕ господин Фриш не может попасть к Юлии Просоловой, что вызывает еще больше опасений относительно ее состояния здоровья и сомнения в правомочности действий по отношению к ней, - сказала и.о. министра иностранных дел ДНР.

Известно, что очередную попытку посетить Юлию господин Фриш совершит 17-18 декабря.

Напомним, Ильичевский районный суд в Мариуполе приговорил Юлию к 12 годам лишения свободы за преступление, которого она не совершала.