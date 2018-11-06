На Украине представителя ОБСЕ не пускают к осужденной Юлии Просоловой, которую там обвинили в убийстве полковника СБУ Хараберюша
Представитель ДНР в Минске Наталья Никонорова выразила опасения из-за того, что представитель ОБСЕ Тони Фриш не может посетить задержанную сотрудниками СБУ Юлию Просолову. На Украине её обвинили в убийстве полковника СБУ Хараберюша.
- До сих пор координатор от ОБСЕ господин Фриш не может попасть к Юлии Просоловой, что вызывает еще больше опасений относительно ее состояния здоровья и сомнения в правомочности действий по отношению к ней, - сказала и.о. министра иностранных дел ДНР.
Известно, что очередную попытку посетить Юлию господин Фриш совершит 17-18 декабря.
Напомним, Ильичевский районный суд в Мариуполе приговорил Юлию к 12 годам лишения свободы за преступление, которого она не совершала.