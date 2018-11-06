2018-11-06T15:35:05+03:00
Политика

Усиление военного присутствия в Донбассе: ВСУ перебросили к линии соприкосновения бронетехнику и боеприпасы

В Народной милиции ЛНР говорят, что ВСУ продолжают наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В район Мироновского прибыли пять БМП и два грузовика с боеприпасамиВ район Мироновского прибыли пять БМП и два грузовика с боеприпасами
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ВСУ перебросили в район поселка Мироновский боевые машины пехоты и грузовые автомобили с боеприпасами. Об этом сегодня на брифинге в ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что украинская власть, несмотря на взятые обязательства, продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения.

- По имеющейся у нас информации, 4 ноября в район населенного пункта Мироновский в зону ответственности 72-й отдельной механизированной бригады прибыло пять единиц БМП и два грузовых автомобиля с боеприпасами, - сообщил Марочко.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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