Усиление военного присутствия в Донбассе: ВСУ перебросили к линии соприкосновения бронетехнику и боеприпасы
ВСУ перебросили в район поселка Мироновский боевые машины пехоты и грузовые автомобили с боеприпасами. Об этом сегодня на брифинге в ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Он отметил, что украинская власть, несмотря на взятые обязательства, продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения.
- По имеющейся у нас информации, 4 ноября в район населенного пункта Мироновский в зону ответственности 72-й отдельной механизированной бригады прибыло пять единиц БМП и два грузовых автомобиля с боеприпасами, - сообщил Марочко.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.