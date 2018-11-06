ДТП в ДНР: с начала года погибли 50 человек

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-06T15:35:28+03:00

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Более 50 человек погибли в ДНР за десять месяцев этого года в результате ДТП на дорогах Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

- За 10 месяцев этого года по причине превышения скоростного режима на автодорогах Республики совершено 351 ДТП, в которых 55 человек погибли, а 439 получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГАИ.

Сотрудниками ГАИ в период с третьего по четвертое ноября на дорогах Республики зафиксировано 277 нарушений правил дорожного движения, в том числе 23 водителя, которые находились за рулем в состоянии опьянения, за что были отстранены от управления автотранспортным средством, 26 привлечено к административной ответственности за превышение скорости.

Всего за выходные дни в Республике произошло девять ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, 15 получили травмы, кроме того зарегистрировано 11 ДТП без пострадавших с механическими повреждениями автомототранспорта.