2018-11-06T15:35:28+03:00
Происшествия

ДТП в ДНР: с начала года погибли 50 человек

351 ДТП в ДНР произошло из-за превышения скорости
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На выходных произошло 11 ДТПНа выходных произошло 11 ДТП
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Более 50 человек погибли в ДНР за десять месяцев этого года в результате ДТП на дорогах Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

- За 10 месяцев этого года по причине превышения скоростного режима на автодорогах Республики совершено 351 ДТП, в которых 55 человек погибли, а 439 получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГАИ.

Сотрудниками ГАИ в период с третьего по четвертое ноября на дорогах Республики зафиксировано 277 нарушений правил дорожного движения, в том числе 23 водителя, которые находились за рулем в состоянии опьянения, за что были отстранены от управления автотранспортным средством, 26 привлечено к административной ответственности за превышение скорости.

Всего за выходные дни в Республике произошло девять ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, 15 получили травмы, кроме того зарегистрировано 11 ДТП без пострадавших с механическими повреждениями автомототранспорта.

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