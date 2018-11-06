2018-11-06T14:05:22+03:00
Политика

Боец ВСУ ранил себя по неосторожности

В Народной милиции ЛНР отмечают, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В оборонное ведомство Республики поступает информация о новых случаях небоевых потерь в подразделениях ВСУВ оборонное ведомство Республики поступает информация о новых случаях небоевых потерь в подразделениях ВСУ
Изменить размер текста:

Военнослужащий одного из подразделений ВСУ в зоне так называемой «операции объединенных сил» получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сегодня на брифинге в ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что в оборонное ведомство Республики поступает информация «о продолжающихся случаях небоевых потерь в подразделениях вооруженных сил Украины, находящихся в зоне проведения так называемой «операции оккупационных сил».

- 5 октября в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение один боевик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, - сказал Марочко. - О факте происшествия командование бригады в вышестоящий штаб не докладывало.

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ботаническом саду зацвели «трубы ангелов»
Усиление военного присутствия в Донбассе: ВСУ перебросили к линии соприкосновения бронетехнику и боеприпасы
ДТП в ДНР: с начала года погибли 50 человек
Выборы в ЛНР: Пришедшее на выборы получат пополняшку на 100 рублей от «Лугаком»
Выборы в ДНР 2018: Военнослужащие голосуют досрочно
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 17 раз нарушили «перемирие»
«Champions Cup» в Сочи: Футболисты из ДНР выступят на турнире мировой серии
Пожар в Макеевке 5 ноября: погибли два человека
ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Выборы в ЛНР 2018: Определены две даты досрочного голосования
ГАИ штрафует водителей не зарегистрированных машин
За прошедшую неделю ВСУ выпустили по территории ДНР более тысячи боеприпасов
Получение пенсий не было и не будет связано с явкой пенсионеров на выборы в Республике
В Донецке пройдет концерт самой популярной группы 80-х «Синяя птица»
В ДНР в тестовом режиме запущен Единый диспетчерский центр вызовов скорой помощи
В Горловке задержали 15-летнего маньяка, развращавшего несовершеннолетних
Пострадавшему от взрыва газа в Макеевке парню, получившему 90- процентный ожог тела, нужна помощь
Разборки между украинскими силовиками привели к ранению одного бойца ВСУ
Хуг не считает Россию агрессором на Донбассе
94 спортсмена из 5 стран приехали в Донецк на «Donbass Billiard Fest»
Украинские спецслужбы готовятся к применению химического оружия в Донбассе
Ольга Кобцева: Геращенко потеряла контроль над реальностью
Минстрой ДНР располагает всеми резервами, чтобы оперативно устранять аварийные ситуации
ВСУшникам разрешили отбирать транспорт в зоне «ООС»
В результате обстрела со стороны ВСУ в Ясиноватой повреждён жилой дом
Обстрелы в ДНР: в Горловке повреждены линии электропередач