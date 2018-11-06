Боец ВСУ ранил себя по неосторожности

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-06T14:05:22+03:00

В оборонное ведомство Республики поступает информация о новых случаях небоевых потерь в подразделениях ВСУ

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Военнослужащий одного из подразделений ВСУ в зоне так называемой «операции объединенных сил» получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сегодня на брифинге в ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что в оборонное ведомство Республики поступает информация «о продолжающихся случаях небоевых потерь в подразделениях вооруженных сил Украины, находящихся в зоне проведения так называемой «операции оккупационных сил».

- 5 октября в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение один боевик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, - сказал Марочко. - О факте происшествия командование бригады в вышестоящий штаб не докладывало.

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.