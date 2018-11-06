2018-11-06T13:23:29+03:00
Общество

Выборы в ДНР 2018: Военнослужащие голосуют досрочно

Воинская часть, где проходило досрочное голосование, расположена в Ворошиловском районе столицы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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За неполные полчаса проголосовали порядка трех десятков человекЗа неполные полчаса проголосовали порядка трех десятков человек
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Военнослужащие одной из частей Народной милиции ДНР сегодня первыми приняли участие в досрочном голосовании на выборах Главы Республики и депутатов Народного Совета, передает ДАН.

Воинская часть, где проходило досрочное голосование, расположена в Ворошиловском районе столицы. Процесс обеспечивали представители участковой избирательной комиссии № 73. В помещении для голосования – плакаты с информацией о кандидатах.

Процедура вызвала у военных живой интерес: за неполные полчаса проголосовали порядка трех десятков человек.

- Считаю правильным, что ЦИК предоставил военнослужащим возможность проголосовать именно на их территории, ведь у них постоянно идет служба. Процесс голосования проходит нормально, каких-либо нарушений не зафиксировано, - отметил Дмитрий Третьяченко.

Ранее сегодня сообщалось, что в ДНР начался процесс досрочного голосования на выборах Главы Республики и депутатов Народного Совета. Он продлится с 6 по 10 ноября. Основной этап голосования состоится 11 ноября. В этот день будут работать 408 избирательных участков.

В Донецкой Народной Республике за пост руководителя государства будут бороться пять кандидатов – Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев и Роман Евстифеев. На выборах в Народный Совет будут соперничать два общественных движения – «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

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