Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 17 раз нарушили «перемирие»
ВСУ за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 279 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Под огнем ВСУ оказались Спартак, Александровка, Старомихайловка, Трудовские, поселок шахты Абакумова, Ясиноватая, Крутая Балка, Минеральное, поселки Каштановое и Васильевка, шахты имени Гагарина, Гольмовский, Зайцево и Ленинское.
ВСУ применяли минометы калибром 82 и 120 миллиметров, БМП, БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 120 боеприпасов.