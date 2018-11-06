Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 17 раз нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-06T11:43:29+03:00

ВСУ выпустили по ДНР почти 280 боеприпасов

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ВСУ за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 279 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Под огнем ВСУ оказались Спартак, Александровка, Старомихайловка, Трудовские, поселок шахты Абакумова, Ясиноватая, Крутая Балка, Минеральное, поселки Каштановое и Васильевка, шахты имени Гагарина, Гольмовский, Зайцево и Ленинское.

ВСУ применяли минометы калибром 82 и 120 миллиметров, БМП, БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 120 боеприпасов.