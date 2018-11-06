2018-11-06T10:25:38+03:00
Происшествия

Пожар в Макеевке 5 ноября: погибли два человека

Пожар в Макеевке 5 ноября расследуют эксперты
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Огонь уничтожил 55 квадратных метров. Фото: КП-ДонецкОгонь уничтожил 55 квадратных метров. Фото: КП-Донецк
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Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Червоногвардейском районе Макеевки 5 ноября.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В Червоногвардейском районе Макеевки (поселок Карла Маркса) по улице Больничная в результате пожара в частном жилом доме погибли мужчина 1969 года рождения и женщина 1955 года рождения, - рассказали в пресс-службе МЧС.

В доме сгорели мебель и бытовая техника. Подробности чрезвычайного происшествия выясняются.

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