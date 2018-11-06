Пожар в Макеевке 5 ноября: погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-06T10:25:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Червоногвардейском районе Макеевки 5 ноября.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В Червоногвардейском районе Макеевки (поселок Карла Маркса) по улице Больничная в результате пожара в частном жилом доме погибли мужчина 1969 года рождения и женщина 1955 года рождения, - рассказали в пресс-службе МЧС.

В доме сгорели мебель и бытовая техника. Подробности чрезвычайного происшествия выясняются.