2018-11-06T08:56:53+03:00
Политика

ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»

Обстрелам ВСУ подверглись Желобок, Лозовое и Калиновка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские силовики вели огонь из минометов, БМП и зенитных установок.Фото: News FronУкраинские силовики вели огонь из минометов, БМП и зенитных установок.Фото: News Fron
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ВСУ четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.

Обстрелам подверглись районы сел Желобок, Лозовое и Калиновка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок и ручных противотанковых гранатометов РПГ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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