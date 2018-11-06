2018-11-06T07:04:24+03:00
Общество

Выборы в ЛНР 2018: Определены две даты досрочного голосования

Досрочные выборы в ЛНР в 2018 году состоятся 9 и 10 ноября
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Время досрочного голосования уточняйте в участковых избирательных комиссиях. Фото:ЛИЦВремя досрочного голосования уточняйте в участковых избирательных комиссиях. Фото:ЛИЦ
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Избиратели могут принять участие в выборах Главы ЛНР и депутатов Народного Совета Республики раньше срока их проведения, воспользовавшись возможностью досрочного голосования. Об этом сообщили в территориальной избирательной комиссии Луганска.

- Согласно Порядку проведения досрочного голосования на выборах Главы Луганской Народной Республики и на выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики, утвержденному постановлением Центральной Избирательной Комиссии Луганской Народной Республики, для избирателей, которые в день голосования не смогут прибыть на избирательный участок, участковой избирательной комиссией организуется досрочное голосование, – сказали в избирательной комиссии Луганска.

Форма досрочного голосования предусмотрена для групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено .

А также для избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой или учебной деятельности, выполнение государственных и/или общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке – в помещении УИК.

- Указанные избиратели должны лично представить в течение 4 дней со дня объявления о досрочном голосовании, а именно со 2 по 5 ноября, в участковую избирательную комиссию заявление о досрочном голосовании и документы, подтверждающие уважительную причину для досрочного голосования, – пояснили в теризбиркоме.

Даты досрочного голосования – 9 и 10 ноября.

По вопросам уточнения времени досрочного голосования граждане могут обращаться в участковые избирательные комиссии.

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