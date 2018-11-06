ГАИ штрафует водителей не зарегистрированных машин

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-06T06:42:41+03:00

Несмотря на то, что в ДНР обязательная регистрация автомототранспорта уже истекла, МРЭО ставят транспорт на учет

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Теперь если вас остановит сотрудник ГАИ, придется выложить от 340 до 510 рублей. Пока штраф не будет уплачен, автомобиль заберут на спецплощадку. Ее адрес инспектор сообщит после составления административного протокола. Если попадетесь повторно, придется заплатит уже от 510 до 1020 рублей и авто снова заберут.

- Административные дела рассматриваем в течение трех дней, - сообщил инспектор ГАИ Донецка Дмитрий Хромов. - Дабы забрать свой автомобиль, пишите заявление и прикладывайте документы. Паспорт, квитанцию об уплате расходов, связанной с транспортировкой и хранением машины на стоянке, а также само заявление на регистрацию транспортного средства.

Адреса МРЭО в ДНР:

- МРЭО по обслуживанию Донецка - ул. Таганрогская, 19.

- МРЭО по обслуживанию Макеевки, Харцызска, Ясиноватой и Ясиноватского района Макеевка, ул. Фонтанная, 44.

- МРЭО по обслуживанию Тореза, Шахтерска, Снежное, Шахтерского и Амвросиевского районов - Шахтерск, ул. Ленина, 83.

- МРЭО по обслуживанию Дебальцево, Углегорска, Енакиево, Ждановки, Кировского - Енакиево, пр. Горняков, 55.

- МРЭО по обслуживанию Горловки - ул. Горловской дивизии, 55.

- МРЭО по обслуживанию Старобешевского, Тельмановского, Новоазовского районов, Докучаевска, Еленовки - Старобешево, ул. Школьная, 20