За прошедшую неделю ВСУ выпустили по территории ДНР более тысячи боеприпасов

СЕГОДНЯ 18:19 2018-11-05T18:19:20+03:00

С 29 октября по 4 ноября украинские силовики 141 раз нарушили режим прекращения огня

Изменить размер текста: A A

Вооружённые силы Украины не соблюдают взятые на себя в Минске договорённости и продолжают вести ежедневные обстрелы в ДНР. За прошедшую неделю в результате этих обстрелов было повреждено 10 жилых домов, а также один объект гражданской инфраструктуры. Неутешительные итоги прошлой недели подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В период с 29 октября по 4 ноября Вооружённые силы Украины 141 раз нарушили режим прекращения огня. За это время украинские силовики применили для обстрелов территории Донецкой Народной Республики 1 201 единицу различных боеприпасов, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Среди применённых Вооружёнными силами Украины боеприпасов 40 мин было выпущено из миномёта калибром 120 миллиметров, 59 мин – из миномёта калибром 82 миллиметра, 9 снарядов было выпущено из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра.

Кроме того, за прошедшую неделю украинские силовики применили 4 ударных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, за минувшие сутки украинская армия 15 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 120 един различных боеприпасов.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.