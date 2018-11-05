Получение пенсий не было и не будет связано с явкой пенсионеров на выборы в Республике

СЕГОДНЯ 17:43 2018-11-05T17:53:05+03:00

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Украина пытается дестабилизировать ситуацию в ДНР, распространяя информацию о том, что за неявку на выборы пенсионеры лишатся своих пенсий. Исполняющая обязанности Министра труда и социальной политики Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина объяснила корреспондентам Официального сайта ДНР, что любая информация подобного рода – провокация со стороны Украины.

— Граждане, состоящие на учете в территориальных управлениях Пенсионного фонда Республики, будут обеспеченны пенсионными выплатами в срок и в полном объеме. Никакой привязки к участию в выборах, которые состоятся 11 ноября, не было и не будет. Информация о лишениях пенсионеров пенсий за неявку на выборы является фейковой и провокационной. Это очередная попытка Украины спровоцировать дестабилизацию обстановки в Донецкой Народной Республике. Еще раз обращаю внимание наших граждан — доверять только официальными источникам информации и не поддаваться на провокации, — сказала Лариса Толстыкина.

Она подчеркнула, что Республика в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по обеспечению граждан разными видами социальной помощи. Выплата пенсий никак не была и не будет связана с явкой на выборы.

Напомним, что выборы Главы ДНР и депутатов Народного Совета назначены на 11 ноября. К этому дню Народная милиция Республики ожидает множество различных провокаций.