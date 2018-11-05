В ДНР в тестовом режиме запущен Единый диспетчерский центр вызовов скорой помощи

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-05T16:42:25+03:00

На данный момент проект внедрен и активно тестируется на базе Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР

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В Донецкой Народной Республике начал свою работу Единый диспетчерский центр вызовов скорой помощи. Сейчас он запущен в тестовом режиме на базе Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства связи Донецкой Народной Республики.

— Проект основан на навигационной спутниковой системе «ГЛОНАСС». Это позволяет оптимизировать работу бригад «скорых» и уменьшить время их прибытия к пациентам. Также система дает возможность значительно сэкономить бюджетные средства, — рассказал исполняющий обязанности Министра связи ДНР Виктор Яценко.

Над созданием и запуском Единого диспетчера центра вызовов скорой помощи работали сразу два Министерства: Министерство связи и Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики. Эта автоматизированная система призвана упростить вызов скорой помощи и обеспечить обратную связь. В частности, она отправляет человеку, осуществившему вызов скорой, смс-сообщение, в котором указан номер бригады, выехавшей на выезд, приблизительное время её прибытия и контактный телефон.

Напомним, что на данный момент Единый диспетчерский центр вызовов скорой помощи запущен в тестовом режиме.