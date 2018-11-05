2018-11-05T15:27:43+03:00
Политика

Пострадавшему от взрыва газа в Макеевке парню, получившему 90- процентный ожог тела, нужна помощь

Сейчас он остро нуждается в донорской крови
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В ночь с третьего на четвертое ноября в поселке Чкалово, что в Горняцком районе Макеевки, произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия 90% ожогов тела разной степени получил двадцатишестилетний Дмитрий Бережной.

Взрывной волной разрушило половину дома, вылетело остекление. В этот момент в одной из комнат находились жена и двухлетний ребенок пострадавшего. Они, к счастью, не пострадали.

- Мы уже спали, и я услышала запах газа, - рассказывает супруга Дмитрия Юлия. – Сказала об этом мужу. Он пошел проверять, в той комнате, где стоял баллон, включил свет и … - взрыв.

Девушка сообщила «Комсомолке», что Дмитрий сейчас находится в реанимации ожогового отделения второй городской макеевской больницы.

- Врачи сказали, что последствия могли быть хуже. Повезло, что огнем не повредило органы дыхания. Сейчас он остро нуждается в донорской крови, - поделилась Юлия.

Кроме этого семья нуждается и в финансовой помощи. Необходимы средства на медикаменты, и на некоторые строительные материала для восстановления жилья.

У кого есть возможность помочь Дмитрию и его семье – номер телефона жены Юлии 071-356-87-64.

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