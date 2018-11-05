2018-11-05T17:54:01+03:00
Политика

Разборки между украинскими силовиками привели к ранению одного бойца ВСУ

Небоевые потери украинской армии продолжают расти. В результате конфликта один военнослужащий ВСУ выстрелил в другого
Цесанна АНТОНЕНКО
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Низкое морально-психологическое состояние военнослужащих украинской армии не может не сказываться на их поведении. В рядах украинских силовиков всё чаще вспыхивают конфликты и драки. В результате такого конфликта был ранен один военнослужащий Вооружённых сил Украины. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко.

— 3 октября в результате конфликта между сослуживцами и применения одним из них личного оружия, АК-74, получил ранение один военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады. Происшествие произошло вследствие низкого морального психологического состояния военнослужащих и грубого нарушения воинской дисциплины, — рассказал Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что конфликт вспыхнул именно на фоне усталости и низкого морально-психологического состояния бойцов.

Напомним, что Народная милиция ЛНР неоднократно отмечала проблемы психологического характера в рядах военнослужащих украинской армии.

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