2018-11-05T14:20:15+03:00
Политика

Хуг не считает Россию агрессором на Донбассе

Экс-замглавы миссии ОБСЕ заявил украинским журналистам, что конфликт можно решить, если не пытаться обвинять других
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Александр Хуг во время одного из визитов в ДонецкАлександр Хуг во время одного из визитов в ДонецкФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Журналисты украинского телеканала «1+1» решили взять в оборот бывшего первого заместителя миссии ОБСЕ Александра Хуга. Им было важно, чтобы он сказал: Россия – агрессор. Однако не вышло.

- Нет, - ответил Хуг. - Но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они приняли на себя обязательства.

Этот высказывание не устроило корреспондента, и он стал уже «давить» на Александра Хуга.

- Вы не можете не понимать, что в этой войне Россия является агрессором. Есть ли у вас желание однажды назвать агрессора агрессором, - спросил журналист у экс-замглавы ОБСЕ.

- Этот конфликт можно решить только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решения, а не пытаться обвинять других, - намекнул Хуг.

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